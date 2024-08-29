У Раді підтримали законопроєкт про перезавантаження митниці

https://racurs.ua/ua/n198769-u-radi-pidtrymaly-zakonoproiekt-pro-perezavantajennya-mytnyci.html

Ракурс

У Раді підтримали законопроєкт про перезавантаження митниці. Профільний комітет підтримав законопроєкт № 6490-д у цілому.

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Про це повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Проєект закону передбачає прозорий конкурс на голову Державної митної служби, його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників, підвищення зарплат тощо.

Якщо Верховна Рада ухвалить закон, то Україна виконає одразу три структурні маяки від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Це розблокує 6 млрд дол. для України.

Парламент ще 11 квітня 2023 року в першому читанні проголосував за перезавантаження митниці. Законопроєкт № 6490-д пропонував процедуру конкурсного відбору керівника, як це було з НАБУ і САП. Конкурсна комісія має складатися з дев’ятьох людей, яких визначить уряд. П’ятеро з них — запропоновані міжнародні експерти.