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Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 340 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199466-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-340-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 639 тис. 480 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 725 танків;
- 17 тис. 132 бойові броньовані машини;
- 18 тис. 212 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 189 одиниць РСЗВ;
- 949 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 15 тис. 469 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 593 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 24 тис. 898 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 115 одиниць спеціальної техніки.
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