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Российские захватчики потеряли более 639 тыс. человек, фото: «Газета.ру»

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 340 человек (ИНФОГРАФИКА)

20 сен 2024, 08:57
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 639 тис. 480 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 725 танків;
  • 17 тис. 132 бойові броньовані машини;
  • 18 тис. 212 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 189 одиниць РСЗВ;
  • 949 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 15 тис. 469 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 593 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 24 тис. 898 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 115 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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