Російські загарбники втратили вже понад 639 тис. осіб, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n199466-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-340-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 639 тис. 480 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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