Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Украинская правда»
61 «Шахед» и одну ракету сбили силы ПВО в ночь на 20 сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199469-61-shahed-i-odnu-raketu-sbili-sily-pvo-v-noch-na-20-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував:
- Донеччину трьома ракетами невстановленого типу;
- Дніпропетровщину — керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 70 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті:
- збито 61 ударний БПЛА:
- збито одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, — зазначають у Повітряних силах.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...