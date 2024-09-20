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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Украинская правда»

61 «Шахед» и одну ракету сбили силы ПВО в ночь на 20 сентября (ИНФОГРАФИКА)

20 сен 2024, 10:42
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

  • Донеччину трьома ракетами невстановленого типу;
  • Дніпропетровщину — керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
  • 70 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті:

  • збито 61 ударний БПЛА:
  • збито одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, — зазначають у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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