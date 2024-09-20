Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n199469-61-shahed-i-odnu-raketu-sbili-sily-pvo-v-noch-na-20-sentyabrya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

Донеччину трьома ракетами невстановленого типу;

Дніпропетровщину — керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

70 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті:

збито 61 ударний БПЛА:

збито одну керовану авіаційну ракету Х-59;

внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).