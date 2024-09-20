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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував:
- Донеччину трьома ракетами невстановленого типу;
- Дніпропетровщину — керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 70 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків — російські Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті:
- збито 61 ударний БПЛА:
- збито одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, — зазначають у Повітряних силах.
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