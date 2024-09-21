ВСУ нанесли удар по двум арсеналам россиян, скриншот видео

https://racurs.ua/n199511-sily-oborony-ukrainy-porazili-dva-voennyh-arsenala-rossiyan-genshtab-vsu.html

Ракурс

Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил рф.

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Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Йдеться про такі випадки:

цієї ночі завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк» у Краснодарському краї, котрий входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тис. тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу;

Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

В районах обох військових арсеналів фіксуються пожежа та детонація