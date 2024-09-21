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Ракурс
ЗСУ завдали удару по двох арсеналах росіян, скріншот відео

Сили оборони України вразили два військові арсенали росіян — Генштаб ЗСУ

21 вер 2024, 15:58
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Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил рф.


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Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Йдеться про такі випадки:

  • цієї ночі завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк» у Краснодарському краї, котрий входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тис. тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу;
  • Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

В районах обох військових арсеналів фіксуються пожежа та детонація

Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших, — зазначають у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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