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ЗСУ завдали удару по двох арсеналах росіян, скріншот відео
Сили оборони України вразили два військові арсенали росіян — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n199511-syly-oborony-ukrayiny-vrazyly-dva-viyskovi-arsenaly-rosiyan-genshtab-zsu.htmlРакурс
Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил рф.
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Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Йдеться про такі випадки:
- цієї ночі завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк» у Краснодарському краї, котрий входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тис. тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу;
- Служба безпеки України завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.
В районах обох військових арсеналів фіксуються пожежа та детонація
Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших, — зазначають у Генштабі.
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