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Последствия российских ударов по Запорожью, фото: ГСЧС Запорожье
В Запорожье количество пострадавших в результате российских ударов возросло — МВД (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199564-v-zaporoje-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskih-udarov-vozroslo-mvd-video.htmlРакурс
У Запоріжжі внаслідок нічних російських авіаударів травмовано 17 людей, серед них одна дитина.
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Врятовано 27 людей. У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Близько 40 хвилин знадобилося рятувальникам, аби евакуювати людей з заблокованих квартир. Надзвичайники за допомогою спецобладнання зрізали вхідні двері та виводили мешканців квартир у безпечне місце, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загалом для ліквідації наслідків нічного обстрілу міста вогнеборцям знадобилося близько трьох годин.
Внаслідок обстрілу:
- пошкоджено вікна та фасади багатоквартирних будинків і будівель;
- сталося загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м.
Також проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.
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