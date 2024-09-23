Наслідки російських ударів по Запоріжжю, фото: ДСНС Запоріжжя

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Ракурс

У Запоріжжі внаслідок нічних російських авіаударів травмовано 17 людей, серед них одна дитина.

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Врятовано 27 людей. У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Близько 40 хвилин знадобилося рятувальникам, аби евакуювати людей з заблокованих квартир. Надзвичайники за допомогою спецобладнання зрізали вхідні двері та виводили мешканців квартир у безпечне місце, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом для ліквідації наслідків нічного обстрілу міста вогнеборцям знадобилося близько трьох годин.

Внаслідок обстрілу:

пошкоджено вікна та фасади багатоквартирних будинків і будівель;

сталося загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м.

Також проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.