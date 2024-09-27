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Смертельное ДТП произошло 27 сентября в Нежине, фото: ДБР
В Нежине руководитель райуправления полиции сбил насмерть военного — ДБР (ФОТО)https://racurs.ua/n199710-v-nejine-rukovoditel-rayupravleniya-policii-sbil-nasmert-voennogo-dbr-foto.htmlРакурс
У Ніжині Чернігівської області сьогодні, 27 вересня, близько 11.00 один із керівників Ніжинського райуправління поліції збив військовослужбовця.
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Про це повідомила прес-служба ДБР.
Сьогодні близько 11.00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що, за попередніми даними, водій був тверезий.
Розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).
Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди, — додали в ДБР.
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