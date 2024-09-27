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Ракурс
Смертельное ДТП произошло 27 сентября в Нежине, фото: ДБР

В Нежине руководитель райуправления полиции сбил насмерть военного — ДБР (ФОТО)

27 сен 2024, 18:15
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У Ніжині Чернігівської області сьогодні, 27 вересня, близько 11.00 один із керівників Ніжинського райуправління поліції збив військовослужбовця.


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Про це повідомила прес-служба ДБР.

Сьогодні близько 11.00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, водій був тверезий.

Розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди, — додали в ДБР.

Смертельна ДТП сталася 27 вересня у Ніжині, фото: ДБР

Источник: Ракурс


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