Смертельна ДТП сталася 27 вересня у Ніжині, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n199710-u-nijyni-kerivnyk-rayupravlinnya-policiyi-zbyv-na-smert-viyskovogo-dbr-foto.html

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У Ніжині Чернігівської області сьогодні, 27 вересня, близько 11.00 один із керівників Ніжинського райуправління поліції збив військовослужбовця.

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Про це повідомила прес-служба ДБР.

Сьогодні близько 11.00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, водій був тверезий.

Розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).