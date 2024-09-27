Последствия российского авиаудара, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n199719-udar-kabom-po-harkovu-vyzval-pojar-v-ekosisteme-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 завдали авіаудару КАБом по Харкову.

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Цього разу бомба впала на луки, спричинивши пожежу сухої трави та очерету на площі 2 га, котру вже ліквідували, повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, вибухом вибухом пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали.