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Удар КАБом по Харькову вызвал пожар в экосистеме (ФОТО)https://racurs.ua/n199719-udar-kabom-po-harkovu-vyzval-pojar-v-ekosisteme-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 завдали авіаудару КАБом по Харкову.
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Цього разу бомба впала на луки, спричинивши пожежу сухої трави та очерету на площі 2 га, котру вже ліквідували, повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, вибухом вибухом пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали.
З пожежею протягом півтори години боролись 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС, — зазначили у відомстві.
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