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Ракурс
Наслідки російського авіаудару, фото: ДСНС

Удар КАБом по Харкову спричинив пожежу в екосистемі (ФОТО)

27 вер 2024, 22:35
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Російські загарбники сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 завдали авіаудару КАБом по Харкову.


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Цього разу бомба впала на луки, спричинивши пожежу сухої трави та очерету на площі 2 га, котру вже ліквідували, повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, вибухом вибухом пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали.

З пожежею протягом півтори години боролись 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського авіаудару, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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