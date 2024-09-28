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В ночь на 28 сентября сбили 69 «шахедов» и две ракеты, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ
69 «шахедов» и две ракеты сбили силы ПВО в ночь на 28 сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199722-69-shahedov-i-dve-rakety-sbili-sily-pvo-v-noch-na-28-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Радіотехнічними військами Повітряних сил з 9.00 27 вересня по 08.00 28 вересня виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог здійснив запуски:
- двох балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму;
- двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 73 ударних БПЛА типу Shahed із районів Курська (рф), Приморсько-Ахтарська (рф), Орла (рф) та мису Чауда (Крим).
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.
В результаті протиповітряного бою:
- збито дві КАР Х-59/69 та 69 «шахедів» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях;
- один безпілотник полетів у напрямку росії;
- три безпілотник локаційно втрачено на території України.
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