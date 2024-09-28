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В ночь на 28 сентября сбили 69 «шахедов» и две ракеты, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

69 «шахедов» и две ракеты сбили силы ПВО в ночь на 28 сентября (ИНФОГРАФИКА)

28 сен 2024, 08:58
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Радіотехнічними військами Повітряних сил з 9.00 27 вересня по 08.00 28 вересня виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог здійснив запуски:

  • двох балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму;
  • двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
  • 73 ударних БПЛА типу Shahed із районів Курська (рф), Приморсько-Ахтарська (рф), Орла (рф) та мису Чауда (Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

В результаті протиповітряного бою:

  • збито дві КАР Х-59/69 та 69 «шахедів» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях;
  • один безпілотник полетів у напрямку росії;
  • три безпілотник локаційно втрачено на території України.

У ніч на 28 вересня збили 69 «шахедів» та дві ракети, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Источник: Ракурс


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