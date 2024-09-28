У ніч на 28 вересня збили 69 «шахедів» та дві ракети, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n199722-69-shahediv-ta-dvi-rakety-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-28-veresnya-infografika.html

Ракурс

Радіотехнічними військами Повітряних сил з 9.00 27 вересня по 08.00 28 вересня виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог здійснив запуски:

двох балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму;

двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

73 ударних БПЛА типу Shahed із районів Курська (рф), Приморсько-Ахтарська (рф), Орла (рф) та мису Чауда (Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

В результаті протиповітряного бою: