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У ніч на 28 вересня збили 69 «шахедів» та дві ракети, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ
69 «шахедів» та дві ракети збили сили ППО в ніч на 28 вересня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n199722-69-shahediv-ta-dvi-rakety-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-28-veresnya-infografika.htmlРакурс
Радіотехнічними військами Повітряних сил з 9.00 27 вересня по 08.00 28 вересня виявлено та здійснено супровід 77 засобів повітряного нападу противника.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог здійснив запуски:
- двох балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму;
- двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 73 ударних БПЛА типу Shahed із районів Курська (рф), Приморсько-Ахтарська (рф), Орла (рф) та мису Чауда (Крим).
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.
В результаті протиповітряного бою:
- збито дві КАР Х-59/69 та 69 «шахедів» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях;
- один безпілотник полетів у напрямку росії;
- три безпілотник локаційно втрачено на території України.
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