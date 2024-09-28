Обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП в Ровенской области

В Ровенской области из-за российской воздушной атаки повреждена ЛЭП

https://racurs.ua/n199723-oblomki-sbitogo-bespilotnika-povredili-lep-v-rovenskoy-oblasti.html

Ракурс

На Рівненщині в ніч на сьогодні, 28 вересня, сили ППО збили повітряну ціль ворога.

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Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Люди не постраждали. Без світла залишилось 70 споживачів. На місці працюють відповідні служби, — зазначив він.

Також про пошкодження ЛЕП повідомляє прес-служба «Рівнеобленерго».

Наші бригади вже на місці події для ліквідації пошкоджень, — зазначають у компанії.

Нагадаємо, цієї ночі Україну атакували 77 засобів повітряного нападу противника.