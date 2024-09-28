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Ракурс
На Рівненщині через російську повітряну атаку пошкоджено ЛЕП

Уламки збитого безпілотника пошкодили ЛЕП на Рівненщині

28 вер 2024, 09:39
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На Рівненщині в ніч на сьогодні, 28 вересня, сили ППО збили повітряну ціль ворога.


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Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Люди не постраждали. Без світла залишилось 70 споживачів. На місці працюють відповідні служби, — зазначив він.

Також про пошкодження ЛЕП повідомляє прес-служба «Рівнеобленерго».

Наші бригади вже на місці події для ліквідації пошкоджень, — зазначають у компанії.

Нагадаємо, цієї ночі Україну атакували 77 засобів повітряного нападу противника.

Джерело: Ракурс


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