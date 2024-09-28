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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 650 тис. 640 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 470 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 860 танків;
- 17 тис. 438 бойових броньованих машин;
- 18 тис. 733 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 203 одиниці РСЗВ;
- 961 одиницю засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 16 тис. 93 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 610 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 25 тис. 411 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 291 одиницю спеціальної техніки.
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