Захисники України ліквідували вже понад 650 тис. рашистів, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n199724-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1470-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 650 тис. 640 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 470 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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