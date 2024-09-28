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Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 650 тис. рашистів, фото: «Газета.ру»

Російська армія за добу втратила 1470 осіб (ІНФОГРАФІКА)

28 вер 2024, 09:54
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 650 тис. 640 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 470 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 860 танків;
  • 17 тис. 438 бойових броньованих машин;
  • 18 тис. 733 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 203 одиниці РСЗВ;
  • 961 одиницю засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 16 тис. 93 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 610 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 25 тис. 411 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 291 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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