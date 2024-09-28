Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС
Поисковые работы в Кривом Роге завершены — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n199731-poiskovye-raboty-v-krivom-roge-zaversheny-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 27 вересня, завдали ракетного удару по адмінбудівлі районного управління поліції у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
.
Сьогодні, 28 вересня, о 12.00, пошукові роботи на місці удару завершено, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загалом, внаслідок російського удару по адмінбудівлі Криворізького районного управління поліції загинули 4 людини, ще 6 людей отримали поранення, — зазначили у відомстві. — До робіт задіяно 56 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...