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Російські загарбники вчора, 27 вересня, завдали ракетного удару по адмінбудівлі районного управління поліції у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
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Сьогодні, 28 вересня, о 12.00, пошукові роботи на місці удару завершено, повідомляє прес-служба ДСНС.
Загалом, внаслідок російського удару по адмінбудівлі Криворізького районного управління поліції загинули 4 людини, ще 6 людей отримали поранення, — зазначили у відомстві. — До робіт задіяно 56 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.
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