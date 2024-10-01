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Последствия российского авиаудара по Запорожью, фото: Национальная полиция
Рашисты ударили ФАБами по многоэтажке в Запорожье (ФОТО)https://racurs.ua/n199822-rashisty-udarili-fabami-po-mnogoetajke-v-zaporoje-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, завдали шість ударів ФАБами по території обласного центру Запорізької області.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Запоріжжя.
Влучання прийшлися по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського обстрілу:
- один чоловік загинув на місті влучання;
- за допомогою до медиків звернулася 21 людина;
- серед поранених 12-річна дитина.
Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у своєму Telegram-каналі повідомила, що вже завершено огляд всіх помешкань завершений.
Людей деблоковано з квартир багатоповерхівки по вулиці Космічній. Останньою, кого врятували, була літня жінка з 10-го поверху. Наразі розпочали роботу комунальні служби міста. Вони ліквідовують наслідки атаки, — розповіла вона.
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