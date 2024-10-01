Последствия российского авиаудара по Запорожью, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n199822-rashisty-udarili-fabami-po-mnogoetajke-v-zaporoje-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, завдали шість ударів ФАБами по території обласного центру Запорізької області.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Запоріжжя.

Влучання прийшлися по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського обстрілу:

один чоловік загинув на місті влучання;

за допомогою до медиків звернулася 21 людина;

серед поранених 12-річна дитина.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у своєму Telegram-каналі повідомила, що вже завершено огляд всіх помешкань завершений.