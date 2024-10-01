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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Національна поліція

Рашисти вдарили ФАБами по багатоповерхівці у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

1 жов 2024, 14:45
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Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, завдали шість ударів ФАБами по території обласного центру Запорізької області.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Запоріжжя.

Влучання прийшлися по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського обстрілу:

  • один чоловік загинув на місті влучання;
  • за допомогою до медиків звернулася 21 людина;
  • серед поранених 12-річна дитина.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко у своєму Telegram-каналі повідомила, що вже завершено огляд всіх помешкань завершений.

Людей деблоковано з квартир багатоповерхівки по вулиці Космічній. Останньою, кого врятували, була літня жінка з 10-го поверху. Наразі розпочали роботу комунальні служби міста. Вони ліквідовують наслідки атаки, — розповіла вона.

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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