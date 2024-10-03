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От мин уже пострадали более тысячи украинцев, фото: «Википедия»

Более тысячи украинцев пострадали от мин за время полномасштабной войны

3 окт 2024, 21:59
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В Україні станом на 1 жовтня від початку повномасштабного російського вторгнення через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 тис. 41 особа — з яких 99 дітей та 942 дорослих.


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Про це повідомляє прес-служба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів представники таких професій:

  • фермери — 191 особа;
  • безробітні — 163 особи (з них пенсіонери — 73 особи);
  • працівники критичної інфраструктури — 110 осіб;
  • водії — 78 осіб;
  • учні — 86 осіб.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


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