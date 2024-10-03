Более тысячи украинцев пострадали от мин за время полномасштабной войны

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От мин уже пострадали более тысячи украинцев, фото: «Википедия»
Более тысячи украинцев пострадали от мин за время полномасштабной войныhttps://racurs.ua/n199902-bolee-tysyachi-ukraincev-postradali-ot-min-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny.htmlРакурс
В Україні станом на 1 жовтня від початку повномасштабного російського вторгнення через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 тис. 41 особа — з яких 99 дітей та 942 дорослих.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.
Найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів представники таких професій:
- фермери — 191 особа;
- безробітні — 163 особи (з них пенсіонери — 73 особи);
- працівники критичної інфраструктури — 110 осіб;
- водії — 78 осіб;
- учні — 86 осіб.
Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах, — зазначають у відомстві.
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