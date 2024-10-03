Понад тисяча українців постраждали від мін за час повномасштабної війни

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Від мін вже постраждали понад тисяча українців, фото: «Вікіпедія»
Понад тисяча українців постраждали від мін за час повномасштабної війниhttps://racurs.ua/ua/n199902-ponad-tysyacha-ukrayinciv-postrajdaly-vid-min-za-chas-povnomasshtabnoyi-viyny.htmlРакурс
В Україні станом на 1 жовтня від початку повномасштабного російського вторгнення через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 тис. 41 особа — з яких 99 дітей та 942 дорослих.
.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.
Найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів представники таких професій:
- фермери — 191 особа;
- безробітні — 163 особи (з них пенсіонери — 73 особи);
- працівники критичної інфраструктури — 110 осіб;
- водії — 78 осіб;
- учні — 86 осіб.
Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах, — зазначають у відомстві.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...