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Від мін вже постраждали понад тисяча українців, фото: «Вікіпедія»

Понад тисяча українців постраждали від мін за час повномасштабної війни

3 жов 2024, 21:59
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В Україні станом на 1 жовтня від початку повномасштабного російського вторгнення через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 тис. 41 особа — з яких 99 дітей та 942 дорослих.


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Про це повідомляє прес-служба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів представники таких професій:

  • фермери — 191 особа;
  • безробітні — 163 особи (з них пенсіонери — 73 особи);
  • працівники критичної інфраструктури — 110 осіб;
  • водії — 78 осіб;
  • учні — 86 осіб.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах, — зазначають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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