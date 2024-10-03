Понад тисяча українців постраждали від мін за час повномасштабної війни

Від мін вже постраждали понад тисяча українців, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n199902-ponad-tysyacha-ukrayinciv-postrajdaly-vid-min-za-chas-povnomasshtabnoyi-viyny.html

Ракурс

В Україні станом на 1 жовтня від початку повномасштабного російського вторгнення через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 тис. 41 особа — з яких 99 дітей та 942 дорослих.

.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів представники таких професій:

фермери — 191 особа;

безробітні — 163 особи (з них пенсіонери — 73 особи);

працівники критичної інфраструктури — 110 осіб;

водії — 78 осіб;

учні — 86 осіб.