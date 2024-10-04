Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны нанесли удар по базе ГСМ в Воронежской области, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили базу горюче-смазочных материалов оккупантов в Воронежской области — Генштаб

4 окт 2024, 11:17
999

Генштаб ЗСУ підтвердив враження бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф, інформація про що раніше з’явилися у соцмережах в ніч на сьогодні 4 жовтня.


.

Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.

Зазначається, що в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО.

Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання, — розповіли у Генштабі. — Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров