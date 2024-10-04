Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы обороны нанесли удар по базе ГСМ в Воронежской области, фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили базу горюче-смазочных материалов оккупантов в Воронежской области — Генштабhttps://racurs.ua/n199911-sily-oborony-porazili-bazu-goruche-smazochnyh-materialov-okkupantov-v-voronejskoy-oblasti-genshtab.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ підтвердив враження бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф, інформація про що раніше з’явилися у соцмережах в ніч на сьогодні 4 жовтня.
.
Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.
Зазначається, що в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО.
Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання, — розповіли у Генштабі. — Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...