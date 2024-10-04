Силы обороны нанесли удар по базе ГСМ в Воронежской области, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n199911-sily-oborony-porazili-bazu-goruche-smazochnyh-materialov-okkupantov-v-voronejskoy-oblasti-genshtab.html

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Генштаб ЗСУ підтвердив враження бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф, інформація про що раніше з’явилися у соцмережах в ніч на сьогодні 4 жовтня.

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Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.

Зазначається, що в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО.