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Сили оборони завдали удару по базі ПММ у Воронезькій області, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вразили базу паливно-мастильних матеріалів окупантів у Воронезькій області — Генштаб

4 жов 2024, 11:17
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Генштаб ЗСУ підтвердив враження бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф, інформація про що раніше з’явилися у соцмережах в ніч на сьогодні 4 жовтня.


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Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.

Зазначається, що в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО.

Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання, — розповіли у Генштабі. — Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються.

Джерело: Ракурс


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