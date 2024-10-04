Сили оборони завдали удару по базі ПММ у Воронезькій області, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n199911-syly-oborony-vrazyly-bazu-palno-mastylnyh-materialiv-okupantiv-u-voronezkiy-oblasti-genshtab.html

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Генштаб ЗСУ підтвердив враження бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф, інформація про що раніше з’явилися у соцмережах в ніч на сьогодні 4 жовтня.

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Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.

Зазначається, що в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО.