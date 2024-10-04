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Сили оборони завдали удару по базі ПММ у Воронезькій області, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вразили базу паливно-мастильних матеріалів окупантів у Воронезькій області — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n199911-syly-oborony-vrazyly-bazu-palno-mastylnyh-materialiv-okupantiv-u-voronezkiy-oblasti-genshtab.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ підтвердив враження бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області рф, інформація про що раніше з’явилися у соцмережах в ніч на сьогодні 4 жовтня.
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Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.
Зазначається, що в районі об'єкта фіксувалася робота російського ППО.
Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання, — розповіли у Генштабі. — Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються.
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