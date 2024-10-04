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Ракурс
Сбитые российские беспилотники, фото: ГПСУ

Два «шахеда» сбили из стрелкового оружия на Сумщине (ФОТО)

4 окт 2024, 13:54
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На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили два ворожі ударні безпілотники типу «Шахед».


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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.

Збиті російські безпілотники, фото: ДПСУ

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 19 «шахедами». Дев’ять з них збили сили протиповітряної оборони, ще сім було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

Источник: Ракурс


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