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Ракурс
Збиті російські безпілотники, фото: ДПСУ

Два «шахеди» збили зі стрілецької зброї на Сумщині (ФОТО)

4 жов 2024, 13:54
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На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили два ворожі ударні безпілотники типу «Шахед».


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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.

Збиті російські безпілотники, фото: ДПСУ

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 19 «шахедами». Дев’ять з них збили сили протиповітряної оборони, ще сім було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

Джерело: Ракурс


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