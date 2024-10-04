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Збиті російські безпілотники, фото: ДПСУ
Два «шахеди» збили зі стрілецької зброї на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199916-dva-shahedy-zbyly-zi-strileckoyi-zbroyi-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили два ворожі ударні безпілотники типу «Шахед».
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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 19 «шахедами». Дев’ять з них збили сили протиповітряної оборони, ще сім було локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ.
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