Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС

Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Краматорске (ФОТО)

6 окт 2024, 13:57
999

Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці завдали удару по місту Краматорську Донецької області.


.

Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

  • вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража;
  • особовий склад не постраждав.

Обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад, — наголошують у ДПСУ.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров