Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: ГСЧС
Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Краматорске (ФОТО)https://racurs.ua/n199974-rossiyskiy-obstrel-povredil-pojarno-spasatelnuu-chast-v-kramatorske-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці завдали удару по місту Краматорську Донецької області.
.
Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу:
- вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража;
- особовий склад не постраждав.
Обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад, — наголошують у ДПСУ.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...