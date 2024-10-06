Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС
Російський обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину у Краматорську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199974-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-poshkodjeno-pojejno-ryatuvalnu-chastynu-u-kramatorsku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці завдали удару по місту Краматорську Донецької області.
.
Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу:
- вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража;
- особовий склад не постраждав.
Обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад, — наголошують у ДПСУ.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...