Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці завдали удару по місту Краматорську Донецької області.

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Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

Обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад, — наголошують у ДПСУ.