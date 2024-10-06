Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС

Російський обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину у Краматорську (ФОТО)

6 жов 2024, 13:57
999

Російські загарбники сьогодні, 6 жовтня, вранці завдали удару по місту Краматорську Донецької області.


.

Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

  • вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража;
  • особовий склад не постраждав.

Обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад, — наголошують у ДПСУ.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів