Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову ракетну атаку по Одесі, фото:
Російські ракети пошкодили цивільне судно в Одесі — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n199968-rosiyski-rakety-poshkodyly-cyvilne-sudno-v-odesi-ova.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, атакували Одещину ударними безпілотниками та балістичними ракетами.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В результаті в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений. Осколками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС, — зазначив Кіпер.
Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно, люди не постраждали.
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...