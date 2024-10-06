Рашисти здійснили чергову ракетну атаку по Одесі, фото:

https://racurs.ua/ua/n199968-rosiyski-rakety-poshkodyly-cyvilne-sudno-v-odesi-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня, атакували Одещину ударними безпілотниками та балістичними ракетами.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В результаті в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений. Осколками також пошкоджено газовий трубопровід, витік газу швидко ліквідували співробітники ДСНС, — зазначив Кіпер.

Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно, люди не постраждали.