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Уничтоженные российские беспилотники, фото: ГПСУ
Два «шахеда» ночью ликвидировали пограничники (ФОТО)https://racurs.ua/n200002-dva-shaheda-nochu-likvidirovali-pogranichniki-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники вночі ліквідували два «шахеди».
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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Одну іранську «пташку» збили на півдні України прикордонники Одеського загону. Ще одну — прикордонники Сумського загону на Півночі, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні в Україні збили 32 ворожі ударні безпілотники.
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