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Уничтоженные российские беспилотники, фото: ГПСУ

Два «шахеда» ночью ликвидировали пограничники (ФОТО)

7 окт 2024, 13:50
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Українські прикордонники вночі ліквідували два «шахеди».


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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Одну іранську «пташку» збили на півдні України прикордонники Одеського загону. Ще одну — прикордонники Сумського загону на Півночі, — вказано в повідомленні.

Знищені російські безпілотники, фото: ДПСУ

Нагадаємо, в ніч на сьогодні в Україні збили 32 ворожі ударні безпілотники.

Источник: Ракурс


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