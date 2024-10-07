Знищені російські безпілотники, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n200002-dva-shahedy-vnochi-likviduvaly-prykordonnyky-foto.html

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Українські прикордонники вночі ліквідували два «шахеди».

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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Одну іранську «пташку» збили на півдні України прикордонники Одеського загону. Ще одну — прикордонники Сумського загону на Півночі, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні в Україні збили 32 ворожі ударні безпілотники.