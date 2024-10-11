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В Украине 12 октября не планируют применять отключения электроэнергии, фото:
Отключения электроэнергии 12 октября не прогнозируются — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n200145-otklucheniya-elektroenergii-12-oktyabrya-ne-prognoziruutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 12 жовтня, не планують застосовувати графіків обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії.
Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами в денні години — з 10.00 до 16.00.
Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що в Україні в ці дні продовжує зростати споживання електроенергії.
Так, вчора, 10 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж у середу, 9 жовтня.
Зазначається, що через високу хмарність у більшості регіонів зменшилася продуктивність побутових сонячних електростанцій.
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