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Ракурс
В Україні 12 жовтня не планують використовувати відключення електроенергії

Відключення електроенергії 12 жовтня не прогнозуються — Укренерго

11 жов 2024, 18:17
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В Україні завтра, 12 жовтня, не планують застосовувати графіків обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами в денні години — з 10.00 до 16.00.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що в Україні в ці дні продовжує зростати споживання електроенергії.

Так, вчора, 10 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% вищим, ніж у середу, 9 жовтня.

Зазначається, що через високу хмарність у більшості регіонів зменшилася продуктивність побутових сонячних електростанцій.

Джерело: Ракурс


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