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Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: ГСЧС
Последствия массированного авиаудара по Купянску показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n200152-posledstviya-massirovannogo-aviaudara-po-kupyansku-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня, вдень завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп’янська Харківської області.
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В результаті одна людина загинула, ще п’ятьох було поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок авіаудару також:
- спалахнули два приватні будинки та дві господарські споруди на площі 240 кв. м;
- загорівся сухостій поруч із житловими будинками.
До ліквідації наслідків залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, — зазначили у відомстві.
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