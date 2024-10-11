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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

Наслідки масованого авіаудару по Куп’янську показала ДСНС (ФОТО)

11 жов 2024, 21:38
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Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня, вдень завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп’янська Харківської області.


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В результаті одна людина загинула, ще п’ятьох було поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок авіаудару також:

  • спалахнули два приватні будинки та дві господарські споруди на площі 240 кв. м;
  • загорівся сухостій поруч із житловими будинками.

До ліквідації наслідків залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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