Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200152-naslidky-masovanogo-aviaudaru-po-kup-yansku-pokazala-dsns-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня, вдень завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп’янська Харківської області.

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В результаті одна людина загинула, ще п’ятьох було поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок авіаудару також:

спалахнули два приватні будинки та дві господарські споруди на площі 240 кв. м;

загорівся сухостій поруч із житловими будинками.