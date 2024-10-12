Нефтебаза в оккупированной Луганской области. Фото со спутника

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Ракурс

Нафтобазу в місті Ровеньки на окупованій Луганщині була атакована дронами.

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Атака ударних БпЛА відбулася вранці у суботу, 12 жовтня. Після вибухів загорівся один із резервуарів з паливом. Російська окупаційна влада досі не зробила жодних коментарів з цього приводу. Про пожежу повідомив російський Telegram-канал Astra.

У мережі вже опублікували супутникові фото нафтобази у Ровеньках. А в NASA зафіксували високі температури на території об'єкта.

Ця нафтобаза знаходиться на відстані близько 115 км від лінії фронту. У травні відбулося перше влучання по нафтобазі в Ровеньках. Окупаційна влада тоді повідомляла про нібито одного загиблого і кількох постраждалих.

Нагадаємо, 7 жовтня безпілотники атакували нафтовий морський термінал у Феодосії в окупованому Криму. Було пошкоджено п’ять резервуарів із пальним, ще декілька досі продовжують горіти та вибухати. Пожежа настільки сильна, що загарбницька влада змушена була евакуювали цілий мікрорайон.