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Нафтобаза на окупованій Луганщині. Фото з супутника
Нафтобаза на окупованій Луганщині загорілася після атаки БпЛА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200158-naftobaza-na-okupovaniy-luganschyni-zagorilasya-pislya-ataky-bpla-video.htmlРакурс
Нафтобазу в місті Ровеньки на окупованій Луганщині була атакована дронами.
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Атака ударних БпЛА відбулася вранці у суботу, 12 жовтня. Після вибухів загорівся один із резервуарів з паливом. Російська окупаційна влада досі не зробила жодних коментарів з цього приводу. Про пожежу повідомив російський Telegram-канал Astra.
У мережі вже опублікували супутникові фото нафтобази у Ровеньках. А в NASA зафіксували високі температури на території об'єкта.
Ця нафтобаза знаходиться на відстані близько 115 км від лінії фронту. У травні відбулося перше влучання по нафтобазі в Ровеньках. Окупаційна влада тоді повідомляла про нібито одного загиблого і кількох постраждалих.
Нагадаємо, 7 жовтня безпілотники атакували нафтовий морський термінал у Феодосії в окупованому Криму. Було пошкоджено п’ять резервуарів із пальним, ще декілька досі продовжують горіти та вибухати. Пожежа настільки сильна, що загарбницька влада змушена була евакуювали цілий мікрорайон.