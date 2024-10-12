Пожар на складах в Херсоне Фото: ГСЧС

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Херсон перебував під обстрілом російських окупантів.

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У п’ятницю, 11 жовтня, загарбники обстріляли Центральний район міста. Влучання були зафіксовані на території складів. Інформація про постраждалих серед містян не надходила. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Вогнеборці змушені були кілька разів від’їжджати в безпечне місце, бо ворог продовжував бити по місту. Пожежу вдалося загасити до ранку.

Очільник ОВА поінформував, що 11 жовтня росіяни обстріляли 21 населений пункт та Херсон. Загарбники поцілили у медичний заклад, адмінбудівлю, стільникову вежу, пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також було понівечено газогін, господарчі споруди, складські приміщення та приватні автомобілі.

Четверо осіб дістали поранення через російські обстріли.

Нагадаємо, 6 жовтня російські окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Одесі. Були пошкоджені складські приміщення і вантажні автомобілі. Також спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.