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Ракурс
Пожежа на складах у Херсоні. Фото: ДСНС

Масштабна пожежа на складах у Херсоні виникла через обстріли рф (ФОТО)

12 жов 2024, 11:19
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Херсон перебував під обстрілом російських окупантів.


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У п’ятницю, 11 жовтня, загарбники обстріляли Центральний район міста. Влучання були зафіксовані на території складів. Інформація про постраждалих серед містян не надходила. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Вогнеборці змушені були кілька разів від’їжджати в безпечне місце, бо ворог продовжував бити по місту. Пожежу вдалося загасити до ранку.

Очільник ОВА поінформував, що 11 жовтня росіяни обстріляли 21 населений пункт та Херсон. Загарбники поцілили у медичний заклад, адмінбудівлю, стільникову вежу, пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також було понівечено газогін, господарчі споруди, складські приміщення та приватні автомобілі.

Четверо осіб дістали поранення через російські обстріли.

Пожежа на складах у Херсоні. Фото: ДСНС

Пожежа на складах у Херсоні. Фото: ДСНС

Пожежа на складах у Херсоні. Фото: ДСНС

Пожежа на складах у Херсоні. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 жовтня російські окупанти здійснили атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Одесі. Були пошкоджені складські приміщення і вантажні автомобілі. Також спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Джерело: Ракурс


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