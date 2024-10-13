Обломки сбитых российских дронов упали в Киевской и Черкасской областях

Рашисты в ночь на 13 октября атаковали Украину «шахедами», фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n200190-oblomki-sbityh-rossiyskih-dronov-upali-v-kievskoy-i-cherkasskoy-oblastyah.html

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На Київщині в ніч на сьогодні, 13 жовтня, по ворожих дронах працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.

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У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Зазначається, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У межах Черкащини силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії було знищено 12 БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.