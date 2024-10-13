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Рашисты в ночь на 13 октября атаковали Украину «шахедами», фото: «Укринформ»

Обломки сбитых российских дронов упали в Киевской и Черкасской областях

13 окт 2024, 11:39
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На Київщині в ніч на сьогодні, 13 жовтня, по ворожих дронах працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.


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У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Зазначається, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У межах Черкащини силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії було знищено 12 БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.

На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь. У решті випадків — без наслідків, — зазначили в ОВА. — Водночас додам, що в обласному центрі цієї ночі сталась пожежа на складі з будівельними матеріалами. Її ліквідовано. Фахівці встановлюють причини.

Источник: Ракурс


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