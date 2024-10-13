Уламки збитих російських дронів упали в Київській та Черкаській областях

Уламки збитих російських дронів упали в Київській та Черкаській областяхhttps://racurs.ua/ua/n200190-ulamky-zbytyh-rosiyskyh-droniv-upaly-v-kyyivskiy-ta-cherkaskiy-oblastyah.htmlРакурс
На Київщині в ніч на сьогодні, 13 жовтня, по ворожих дронах працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.
У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.
Зазначається, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
У межах Черкащини силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії було знищено 12 БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.
На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь. У решті випадків — без наслідків, — зазначили в ОВА. — Водночас додам, що в обласному центрі цієї ночі сталась пожежа на складі з будівельними матеріалами. Її ліквідовано. Фахівці встановлюють причини.