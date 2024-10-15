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Рашисты продолжают наносить удары по Херсонщине, фото: «Укринформ»
На Херсонщине четыре человека погибли за сутки из-за российских атак — ОВАhttps://racurs.ua/n200250-na-hersonschine-chetyre-cheloveka-pogibli-za-sutki-iz-za-rossiyskih-atak-ova.htmlРакурс
На Херсонщині за минулу добу через російську агресію загинули чотири людини, ще шістьох було поранено.
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Про це сьогодні, 15 жовтня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове, Гаврилівка, Інгулець, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Маяк, Качкарівка, Одрадокам’янка, Зеленівка, Комишани, Садове, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон.
російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі, — розповів Прокудін.
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