Рашисти продовжують завдавати ударів по Херсонщині, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n200250-na-hersonschyni-chotyry-ludyny-zagynuly-za-dobu-cherez-rosiyski-ataky-ova.html

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На Херсонщині за минулу добу через російську агресію загинули чотири людини, ще шістьох було поранено.

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Про це сьогодні, 15 жовтня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове, Гаврилівка, Інгулець, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Маяк, Качкарівка, Одрадокам’янка, Зеленівка, Комишани, Садове, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон.