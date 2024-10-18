Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, фото: «Ритуал МСК»
Российская армия за сутки потеряла 1530 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200343-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1530-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 675 тис. 800 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 530 осіб. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 27 танків;
- 18 тис. 53 бойові броньовані машини;
- 19 тис. 533 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 232 одиниці РСЗВ;
- 978 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 17 тис. 152 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 620 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 26 тис. 908 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 448 одиниць спеціальної техніки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...