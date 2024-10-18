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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 675 тис. 800 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 530 осіб. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 27 танків;
- 18 тис. 53 бойові броньовані машини;
- 19 тис. 533 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 232 одиниці РСЗВ;
- 978 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 17 тис. 152 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 620 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 26 тис. 908 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 448 одиниць спеціальної техніки.
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