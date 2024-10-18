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Ракурс
Рашисти за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, фото: «Ритуал МСК»

Російська армія за добу втратила 1530 осіб (ІНФОГРАФІКА)

18 жов 2024, 08:55
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 675 тис. 800 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 530 осіб. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 27 танків;
  • 18 тис. 53 бойові броньовані машини;
  • 19 тис. 533 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 232 одиниці РСЗВ;
  • 978 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 17 тис. 152 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 620 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 26 тис. 908 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 448 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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