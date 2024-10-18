Рашисти за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, фото: «Ритуал МСК»

https://racurs.ua/ua/n200343-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1530-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 675 тис. 800 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 530 осіб. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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