Когда состоятся первые выплаты «Национального кэшбека», рассказали в правительстве

В Украине в октябре начнутся первые выплаты «Национального кэшбека», фото: «Киевская ОВА»

https://racurs.ua/n200356-kogda-sostoyatsya-pervye-vyplaty-nacionalnogo-keshbeka-rasskazali-v-pravitelstve.html

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Українці у період з 22 по 31 жовтня отримають першу виплату «Національного кешбеку».

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Понад 646 тис. українців держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Витратити свій кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації, — зазначили у відомстві.

Зазначається, що кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень:

за результатами вересня таких споживачів виявилося 646 тис. 378;

у інших або не було нарахувань або вони становили менш як 2 грн.

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в «Дії».

Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді, — наголосили в Мінекономіки.

Зазначається, що отриманий кешбек не оподатковується.

Відповідний закон прийнятий Верховною Радою. Для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і інших громадян, хто зобов’язаний подавати щорічні декларації про фінансовий стан, НАЗК випустило роз’яснення, — наголосили у міністерстві.

Виплата кешбеку відбуватимуться щомісячно, з 20 числа наступного місяця за попередній.

Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада — за жовтень, — розповіли в Мінекономіки.

Щоб отримувати кешбек від держави, потрібно:

подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися — «ПриватБанк», monobank, «Укргазбанк», Sense Bank, ПУМБ, «Абанк», «Банк Глобус», UKRSIBBANK BNP Paribas Group, «Ощадбанк», «Акордбанк» та «Банк Кредит Дніпро»;

визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми;

відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек;

у «Дії» в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.