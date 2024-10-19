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Ракурс
Россияне ударили по коммунальщикам в Херсоне. Фото:

Оккупанты ударили по коммунальному предприятию в Херсоне — есть раненые

19 окт 2024, 14:50
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Російські окупанти вдруге за два дні атакували комунальників у Херсоні.


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У суботу, 19 жовтня, російські ударні БпЛА вдарили по комунальному підприємству в Дніпровському районі. Поранення дістали щонайменше п’ятеро працівників. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Серед постраждалих — четверо чоловіків 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка. Усіх потерпілих госпіталізували з вибуховими травмами та контузіями.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 жовтня окупанти завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби та «Шахеди». ППО знищила три ворожі безпілотники, але внаслідок російської атаки поранення отримали семеро людей.

Источник: Ракурс


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